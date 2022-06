Für die Oldtimerfreunde Dalldorf Classic beginnt am 10. Juni das Ausfahrten-Programm. Zunächst geht es vier Tage nach Usedom. Ende August steht die große Ausfahrt in die Ardennen an. Rolf Hoyer (links) und Bernd Emmermann (rechts) haben das Programm zusammen mit Karsten Krause vorbereitet.