Rohrbruch: Wasser in Jembke und Barwedel abgestellt – B248 dicht

Jembke. Die Hauptstraße in Jembke ist am Dienstag vollständig gesperrt. Die Fahrbahndecke hat sich laut Polizei gehoben. Ein Rohrbruch ist wohl der Grund.

Die Hauptstraße in Jembke ist am Dienstag vorübergehend gesperrt. Grund ist wohl ein Wasserrohrbruch. (Symbolbild)

In Jembke ist am Dienstagmittag die Hauptstraße (B248) in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt – etwa ab der Hoitlinger Straße bis zum Ortsausgang. Laut Gifhorns Polizei hat sich dort die Fahrbahndecke gehoben. Als Grund wird ein Wasserrohrbruch vermutet.

Der zuständige Wasserverband Vorsfelde und Umgebung bestätigte, dass in Jembke und Barwedel aus diesem Grund das Trinkwasser vorübergehend abgestellt worden sei. Ob ein Rohr gebrochen ist, konnte der Verband am Mittag noch nicht bestätigen. Ein Notfass für die Wasserversorgung stehe an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 49 bereit.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Jembke ist am Dienstag die B248 gesperrt. Grund ist wohl ein Wasserrohrbruch. Foto: Privat

Auf ersten Privatbildern, die unserer Redaktion vorliegen, ist zu sehen, wie Wasser die Hauptstraße in Jembke säumt. Die Straßenmeisterei sperrt die Bundesstraße zurzeit in beide Richtungen ab.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de