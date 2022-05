Zwei Einbrüche am Campingplatz des Tankumsees

Der Tankumsee gehört zu den in der Region beliebtesten Nacherholungsgebieten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es Bereich des Campingplatzes zu zwei Einbrüchen.

Im Bereich des Campingplatzes am Tankumsee in Isenbüttel haben Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Kiosk und eine Pizzeria bestohlen.

Wie die Polizei berichtet, hebelten die unbekannten Täter an beiden Orten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in den Kiosk und die Pizzeria. In den Innenräumen fanden sie geringe Mengen Bargeld, mit denen sie unerkannt flüchten konnten.

Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag rund um den Campingplatz am Tankumsee verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, soll sich bei der Polizei in Meine melden. Die Telefonnummer lautet (05304) 91230.

red

