Gifhorns Allerwelle startet Montag in die Freibadsaison

Am Montag, 2. Mai, wird in der Allerwelle in Gifhorn die Freibadsaison eröffnet.

Die Allerwelle in Gifhorn eröffnet ihre Freibadsaison. Am Montag, 2. Mai, ist es endlich soweit: Die Wetterprognose verspricht steigende und stabil bleibende Temperaturen. Das lässt ein Aufheizen der Schwimmbecken im Freibad der Allerwelle zu. Gerade unter ökologischen Gesichtspunkten war das in den noch recht kühlen Nächten bisher nicht sinnvoll, schreibt die Allerwelle in einer Pressemitteilung. So haben André Jendro und Karsten Moritz als Geschäftsführer in enger Abstimmung mit dem Schwimmbadteam entschieden, die Freibadsaison am Montag zu eröffnen.

Auch seien die allermeisten der Schwimmerinnen und Schwimmer in den letzten Tagen froh gewesen, dass sie noch nicht raus in die Kälte mussten. Da die Vorbereitungen wie Beckenreinigung, Beckenbefüllungen, Aufstellung des Außenmobiliars und vieles mehr bereits abgeschlossen sind, erfolgt seit einigen Tagen die Aufheizphase des Beckenwassers. Die Wassertemperatur wird pünktlich am Montagmorgen bei 26 Grad liegen. Ab 6 Uhr werden dann, mit Ausnahme des Sportschwimmbeckens in der Halle, alle Becken des Freibades und der Halle geöffnet sein.

