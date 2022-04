Seniorenwohnungen Weyhausen Seniorenwohnungen und Tagespflege in Weyhausen sind fertig

Das Lebens- und Gesundheitszentrum im Weyhäuser Neubaugebiet Klanze-Ost ist fertig. Seit August 2020 hat die Carestone Group GmbH als Investorin dort zwei Häuser errichtet, die 35 betreute Wohnungen, 28 Service-Wohnungen und eine Tagespflege mit 20 Plätzen umfassen.

Am 5. April wurden die beiden Komplexe auf rund 3.000 Quadratmetern final abgenommen. Die 63 Einheiten, die Käufer als Wertanlage erwerben konnten und nun an Senioren vermieten, sind bereits im Frühjahr 2021 komplett verkauft worden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie unsere Zeitung mehrfach berichtete, wird die WH Care Holding, die bereits für das Haus Empatica im benachbarten Osloß verantwortlich ist, das Lebens - und Gesundheitszentrum betreiben. Im Mai soll es losgehen.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Wohnungen für Senioren- Das tut sich gerade im Boldecker Land

Betreutes Wohnen & Tagespflege in Weyhausen Ende März fertig

Arbeiten, leben, altern – Baupläne für Weyhausen reifen weiter

In Weyhausen entsteht Zentrum für altersgerechtes Wohnen

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Projekt so zügig realisieren konnten und die fertige Immobilie pünktlich vor dem 1. Mai an die Betreiberin WH Care Holding übergeben dürfen“, wird Ralf Licht, Chief Development Officer bei Carestone, in einer Pressemitteilung zitiert.

Im Haus 1 sind auf drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss insgesamt 35 barrierefreie Wohneinheiten entstanden, die speziell auf betreutes Wohnen ausgerichtet sind. Zudem umfasst das Gebäude ein Café sowie eine 100 Quadratmeter große Dachterrasse. Zusätzlich befindet sich im Erdgeschoss eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Betreuungsplätzen, Aufenthalts-, Ruhe- und Therapieräumen sowie einem Pflegebad.

Haus 2 beherbergt 28 altersgerechte Service-Wohnungen, in denen Senioren bei Bedarf zusätzliche Leistungen über die Betreiberin in Anspruch zu nehmen können.

dak/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de