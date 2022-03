Wittingen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Wittingen hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

In Wittingen hat ein Fahrzeug – wohl ein LKW – ein parkendes Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums beschädigt. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Unbekannter beschädigt Auto in Wittingen und flüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitagmorgen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Knesebecker Straße in Wittingen gekommen.

Eine 56-Jährige hatte im Zeitraum von 8.20 bis 8.50 Uhr ihren Ford Focus auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt. In dieser Zeit ist ein Schaden am linken Heck ihres Wagens entstanden. Der entstandene Schaden am Ford deutet auf einen LKW als Verursacher hin.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizeistation Hankensbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter (05832) 979340 zu melden.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de