Gifhorn. Kreis Gifhorn erinnert an Absonderungspflicht: Wer Corona-positiv ist, geht eigenständig in Quarantäne. Positive Schnelltests mit PCR-Test überprüfen.

Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Gifhorn steigt am Freitag auf 514 an. Auf diesem Symbolfoto wird ein Mann an einer Corona-Teststation in Hamburg getestet.

Corona-Lage in Gifhorn Inzidenz im Kreis Gifhorn sinkt – 514 Neuinfektionen am Freitag

Mit 514 Neuinfektionen am Freitag steigt die Zahl der Gifhorner, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, auf nunmehr 26.458. Die 7-Tage-Inzidenz reduziert sich auf 1.455,2 (- 44,0). 270 Gifhorner starben bisher an oder mit dem Corona-Virus.

In den Kindertagesstätten nehmen die positiven Fälle weiter zu. In der Kita Isenbüttel 2 (Schulstraße) wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, im Heilpädagogischen Kindergarten Pusteblume Wittingen sind es sogar drei, sodass für die gesamte Einrichtung Quarantäne verhängt wurde. Im Epiphanias Kindergarten Kästorf/Gamsen und in der Sally-Perel Realschule in Meinersen wurden jeweils drei Fälle gemeldet. In der Grundschule Calberlah hat es gleich elf Personen erwischt, an der Adam-Riese-Schule in Gifhorn und in der Kita Gamsen jeweils drei sowie in der Findorff-Schule in Neudorf-Patendorf vier.

Kreis: Positiv Getestete müssen selbstständig in Quarantäne gehen

Die Kreisverwaltung erinnert an dieser Stelle an die eigenverantwortliche Absonderung, sobald ein Corona-Test positiv ausfällt. Betroffene begeben sich direkt selbst in Quaranäntäne, eine gesonderte Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht mehr zwingend erforderlich.

Wer krankheitsverdächtige Covid-Symptome hat, einen positiven PCR-Test oder einen positiven Selbst- oder Schnelltest hat oder engen kontakt zu einer positiven Person hatte, ist verpflichtet, in Quarantäne zu gehen. Ausgenommen sind asymptomatische Kontaktpersonen, die geboostert sind oder deren vollständiger Impfschutz bzw. Genesenen-Status nicht älter als drei Monate ist.

Für alle – auch Geboosterte –, die symptomatisch werden, besteht eine sofortige Quarantänepflicht. Wer Krankheitsanzeichen an sich bemerkt oder dessen Schnelltest positiv ausfällt, lässt das Ergebnis sofort mit einem PCR-Test überprüfen und begibt sich in Quarantäne. Infos über die weitere Vorgehensweise stellt das Gesundheitsamt unter: www.gifhorn.de bereit.

