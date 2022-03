Verein Katachel aus Gifhorn weitet Nothilfe an Afghanistan aus

Der Verein Katachel aus Bergfeld im Kreis Gifhorn weitet seine Nothilfe an Witwen und ihre Kinder in der nordafghanischen Provinz Kundus aus und schickt ihnen unter anderem Speiseöl, Reis und Mehl. Ein neuer Stützpunkt für die Nothilfe ist nun die Provinz Samangan.

Der Hunger in Afghanistan ist groß, viele Kinder sterben an den Folgen der Unterernährung oder an Krankheiten. Sybille Schnehage, Vorsitzende des humanitären Verein Katachel aus Bergfeld, schilderte am vergangenen Wochenende bei der Jahresversammlung, die im Hybrid-Format stattfand, die aktuelle Lage in dem Land, in dem im Herbst die letzten Nato-Truppen abgezogen wurden. Schnehage selbst konnte im Juni nach vielen Jahren des Reiseverbots erstmals wieder nach Kundus reisen. Während ihres Aufenthalts habe sich schon ein Wechsel im Land erahnen lassen, berichtete die Bergfelderin, die die Zeit des Umsturzes und die schwierige Zeit unter der Herrschaft der Taliban und die Folgen für den Verein beschrieb. Zu der Sitzung, die im Vereinsheim des WSV Wendschott in Wolfsburg stattfand, hatten sich viele Mitglieder und auch Spender per Video zugeschaltet, darunter auch Mitarbeiter aus dem Büro in Kundus.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Verein Katachel in Bergfeld hilft durch den Winter

Gifhornerin zur Lage in Kundus- Am schlimmsten sind Witwen dran

Gifhornerin zurück aus Kundus- „Größte Sorge war die Hitze!“

Katachel-Vorsitzende Schnehage aus Gifhorn hat Reisepass zurück

Das wichtigste Ziel des Vereins ist und bleibt die Hilfe für die Ärmsten im Land ist, war alle Zeit das Wichtigste die Hilfe für die Ärmsten. So konnte neben der Hilfe für Witwen und Waisen an über 1000 Kinder mit ihren Familien warme Kleidung und vor allem Mehl, Reis, Bohnen und Speiseöl verteilt werden. Allein ab September 2021 erreichten die Afghanen in der Provinz direkte Nothilfe in Höhe von 100.000 Euro. Ein neuer Stützpunkt für die Nothilfe sei dabei die Provinz Samangan, wo in den letzten Tagen Spenden an die Frauen übergeben wurden, teilt Schnehage mit.

Außerdem wurde eine Zisterne gebaut, in den nächsten Wochen werden ein weiterer Wasserspeicher, eine Schulmauer und die Ausstattung einer Schule mit neuen Möbeln im Fokus der Arbeit stehen. Die niedersächsische Landesregierung fördere in diesem Jahr ein Ausbildungsprojekt, bei dem warme Decken produziert werden. Dafür und für die Fortsetzung des Nähprojektes, das Frauen in eine spätere Selbstständigkeit als Schneiderin verhilft, Patenschaften und die Ölfabrik plant der Verein in diesem Jahr Ausgaben ein.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes wurde Anke Reinecke zur neuen Kassenprüferin gewählt- Ihr zur Seite stehen zwei Ersatzkassenprüfer, die nur im Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollen.

dak/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de