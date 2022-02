Gifhorn. Betrüger meldete sich am Telefon mit „Kommissar Bergmann“. Die Angerufenen aus Meine im Kreis Gifhorn erkannten den Betrugsversuch zum Glück schnell.

In Meine im Kreis Gifhorn versuchten Betrüger am Telefon Infos über wertvolle Gegenstände zu bekommen. Die Polizei gibt Hinweise, wie man sich bei verdächtigen Anrufen verhalten sollte.

Polizei Gifhorn In Meine häufen sich die „Schockanrufe“ – Polizei warnt

In Meine und Nachbarorten sind mehrere Personen am Dienstag, 23. Februar, beinahe Opfer von sogenannten „Schockanrufen“ geworden. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und legten direkt auf. Das teilt die Polizei Gifhorn mit.

Der Täter stellte sich am Telefon als „Kriminalkommissar Bergmann“ vor und berichtete von vermeintlichen Einbrüchen in der direkten Umgebung. Auf einer vom betrügerischen Anrufer erfundenen „sichergestellten Liste“ sei auch die Adresse der Angerufenen notiert, daher müsse der Anrufer wissen ob Wertgegenstände wie Schmuck, Geld oder auch ein Tresor im Haus seien.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei gibt Tipp, wie man sich bei verdächtigen Anrufen verhalten sollte

In allen der Polizei gemeldeten Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und legten auf. Die Polizei gibt als Schutz vor solchen Anrufen den Hinweis: „Die Polizei ruft niemals mit der Nummer 110 an, sollte die Nummer bei Ihnen auf dem Display stehen, nehmen Sie das Telefonat nicht an. Zudem fragt die Polizei nicht nach, ob Sie Geld oder Wertsachen im Haus haben.“

Wenn Angerufene in einem Telefonat Zweifel an der Richtigkeit bekommen und der Anrufer anbietet, mit der Leitstelle, seinem Vorgesetzten oder Ähnlichem zu verbinden, sollte dies auf jeden Fall abgelehnt werden. Stattdessen sollte sofort das Gespräch beendet werden.

Polizei: Betrüger haben sogar Call-Center und können Gespräche weiterstellen

Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger in solchen Fällen sogar an vermeintliche Vorgesetzte weiterleiten können. Solche Anrufe würden oftmals sogar von betrügerischen Call-Centern gemacht. Angerufene sollten sofort auflegen und im Anschluss selbst die Nummer der Polizei anrufen.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de