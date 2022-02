Polizei: 72-Jährige wird in Wittingen von Hund ins Bein gebissen

Wittingen. Die Frau musste sich am Montag mit einem Schirm gegen drei freilaufende Hunde wehren. Nun sucht die Polizei nach dem Halter der Tiere.

Freilaufende Hunde haben am Montagnachmittag in Wittingen eine 72-Jährige gebissen. Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau gegen 16.30 Uhr die Junkerstraße entlang, als ihr auf Höhe des alten Postgebäudes drei Hunde entgegenliefen. Eins der Tiere biss der Frau in den Unterschenkel, sie konnte den Hund anschließend mit einem Schirm abwehren. Die Hunde liefen daraufhin auf den Hof des alten Postgebäudes.

Wegen des Bisses musste sich die Frau ärztlich behandeln lassen und erstattete anschließend Strafanzeige. Die Polizei Wittingen sucht nun den Hundehalter und bittet Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache Kontakt mit der Polizei aufzunehmen – beispielsweise unter (05831) 252880.

Polizisten kontrollieren Autofahrer in Gifhorn – und stellen bei ihm 1,26 Promille fest

Wegen seiner schnellen Fahrweise fiel der Polizei am frühen Dienstagabend zudem ein Autofahrer auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn auf. Zwei Beamte der Polizei Gifhorn entschlossen sich, den Mann zu stoppen und zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 56-Jährige mit 1,26 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, zudem muss er sich einem Strafverfahren stellen. In der Vergangenheit wurde der Mann bereits wegen gleicher Delikte auffällig, berichtet die Polizei abschließend.

red

