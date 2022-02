Kleines Jubiläum Klinikjubiläum in Gifhorn: 10 Jahre Neubau am Campus 6

Das Helios-Klinikum feiert: Vor zehn Jahren hat das Krankenhaus den Neubau am Campus 6 bezogen. Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn blickt laut Mitteilung „auf erfolgreiche Jahre zurück – vom Zuwachs der Abteilungen bis hin zur Ernennung zum Akademischen Lehrkrankenhaus sowie die Zertifizierung der Krebszentren“.

29 Monate sind nach der Grundsteinlegung am 20. August 2009 vergangen, bis das Klinikum am 28. Januar 2012 in die neuen Räumlichkeiten ziehen konnte, heißt es. Und weiter: 120.000 Kubikmeter Sand wurden zur Geländeregulierung aufgeschüttet, mehr als 1,5 Millionen Euro in den Straßenbau der

B 188 investiert, 19.000 Kubikmeter Beton und 1200 Tonnen Stahl verbaut, 6000 Meter Abwasserleitungen, 25 Kilometer Trinkwasserleitungen sowie 2 Blockheizkraftwerke gebaut, 19 Kilometer Leitungen für medizinische Gase, 750 Kilometer Kabel verlegt und an 13.500 Schalter und Steckdosen angeschlossen.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

35.000 Quadratmeter Nutzfläche

Heute stünden dem Klinikum für die Versorgung der Patienten rund 35.000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, um die sich rund 900 Mitarbeiter kümmerten. Zunächst sei 2012 die Fachabteilung der HNO gegründet, ein Jahr später die Geriatrie eröffnet worden, 2015 die Pneumologie und die Wahlleistungsstation.

„Durch die Fachrichtung Neurotraumatologie und Wirbelsäulenchirurgie können neurochirurgische Notfalleingriffe nun schneller behandelt werden, außerdem können wir mit der Abteilung Gefäßchirurgie eine wohnortnahe Patientenversorgung anbieten“, so Hahn.

Onkologische Chirurgie von Tumoren

„Besonders stolz sind wir insbesondere auch auf unsere beiden von der deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Krebszentren. Das Darm- und Brustkrebszentrum stellen einen wichtigen Bestandteil unseres Klinikums dar.“ Besondere Schwerpunkte der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie seien im Rahmen des Darmkrebszentrums die onkologische Chirurgie von Tumoren des gastrointestinalen Trakts und die operative Behandlung der endokrinen Drüsen, beispielsweise benigne und maligne Schilddrüsenerkrankungen.

Seit 2004 sei das Gifhorner Brustkrebszentrum zertifiziert. Das Zentrum für Frauen und Männer mit Brustkrebs soll weiter ausgebaut werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de