Diebe stehlen Container in Kreis Gifhorn – 10.000 Euro Schaden

Meinersen. Diebe haben in Hardessen im Kreis Gifhorn einen 35 Kubikmeter großen Container gestohlen. Er stand am Rand der Bundesstraße 188.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen 35 Kubikmeter großen Container in Hardesse in Meinersen gestohlen. Die Diebe stahlen laut Polizei Gifhorn einen etwa 6,5 Meter langen und 2,4 Meter hohen Container mit grüner Lackierung, der am Rand der Bundesstraße 188 bei Hardesse stand. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Zum Transport muss der Container auf ein entsprechendes Fahrzeug verladen worden sein. Zeugen teilen ihre Beobachtungen bitte unter (05372) 97850 der Polizei Meinersen mit.

red

