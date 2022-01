Vollsperrung B 244 B 244 in Rühen ab 11. Januar wieder vollgesperrt

Voraussichtlich ab Dienstag, 11. Januar, werden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Rühen (B 244) fortgesetzt und die Vollsperrung wieder aktiviert. Die Umleitung für den Verkehr aus Wolfsburg kommend in Richtung Wittingen erfolgt über die L 291 nach Tiddische, die K 99 nach Bergfeld und nach Parsau zurück auf die B 244 nach Wittingen. Aus Wittingen kommend funktioniert die Umleitung entsprechend gegenläufig. Verkehr aus Grafhorst kommend kann über die K 32 nach Parsau zurück auf die B 244 fahren. Aus Wittingen kommend ist diese Umleitung für Schwerlastverkehr gesperrt.

Ende aller Baumaßnahmen auf der Ortsdurchfahrt im September 2022 in Sicht

Die Ortsdurchfahrt war über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel für den Verkehr vorübergehend freigegeben worden. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Kreisverkehr bis zum Bahnhofsring. Der Bereich vom Kreisverkehr bis zur Zufahrt des Netto-Supermarktes wurde innerhalb des ersten Abschnitts bereits fertiggestellt.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Rühen werden auf vier Bauabschnitte aufgeteilt und umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehweganlage inklusive Bushaltestellen. Ein Ende ist im September 2022 in Sicht.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 2,49 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Rühen rund 780.000 Euro, der Wasserverband Vorsfelde rund 135.000 Euro, das Land Niedersachsen rund 332.000 Euro und die Bundesrepublik Deutschland etwa 1,24 Millionen Euro tragen.

Buslinien werden umgeleitet, andere Bushaltestellen bedient als sonst

Die Arbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr, der umgeleitet werden muss. So werden die Linien 151 (Wittingen – Brome – Rühen – VW-Werk), 153 (Brome – Rühen – VW-Werk), 160 (Wolfsburg – Wendschott – Rühen – Brome) und 161 (Brome –Kaiserwinkel – Rühen – Kreuzheide) ab Dienstag, 11. Januar, für etwa vier Monaten beidseitig umgeleitet. In Rühen können die Haltestellen „Försterweg“, „Hauptstraße“ und „Friedhof“ nicht bedient werden. Ersatzweise stehen die Haltestellen „Tulpenweg“, „Drömlingsweg“ und „Schule“ zur Verfügung.

In Parsau entfällt die Haltestelle „Hinter den Höfen“, ersatzweise bieten die Verkehrsbetriebe Bachstein hierfür eine Haltestelle an der Ecke Ackerende/Hauptstraße an. Infolge der weitläufigen Umleitung ist mit Verspätungen zu rechnen.

red

