Einfamilienhaus in Gifhorn brennt komplett aus – Familie gerettet

Gifhorn. In den frühen Morgenstunden brach in der Gifhorner Brahmsstraße ein Feuer aus. Die Familie konnte sich mit ihren drei Kindern ins Freie retten.

In der Brahmsstraße brach in der Nach zu Donnerstag gegen 3.20 Uhr ein Feuer aus.

In einem Einfamilienhaus in der Gifhorner Brahmsstraße ist am Donnerstagmorgen, 23. Dezember, gegen 3.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzleitstelle des Landkreises alarmierte die Einsatzkräfte in Gifhorn und Neubokel. Beim Eintreffen des Brandmeisters vom Dienst, Marc Schulze, hatte sich die Familie, die in dem Haus lebte, bereits in Freie retten können.

Die Eltern und ihre drei Kinder im Alter von 10 Monaten, 15 und 18 Jahren wurden von zwei Rettungswagen des DRK versorgt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus nach Gifhorn. Sofort begannen die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz mit dem Löschangriff von außen und innen. Die Wasserentnahme erfolgte über zwei nahegelegene Hydranten. Brandmeister Schulze erkannte die starke Rauchentwicklung und ließ die Alarmstufe erhöhen.

Großbrand in Gifhorner Einfamilienhaus Großbrand in Gifhorner Einfamilienhaus In den frühen Morgenstunden brach in der Gifhorner Brahmsstraße ein Feuer aus. 80 Kräfte waren Einsatz. Foto: Bernd Behrens

Feuerwehr muss Teile des Dachs entfernen

Um 4.15 Uhr wurde die Feuerwehr Wilsche alarmiert, gegen 5.25 Uhr dann auch die Kräfte aus Gamsen. Die Einsatzleitung übernahm Maik Schaffhauser, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Gifhorn. Mithilfe einer Drehleiter entfernten die Einsatzkräfte die Ziegel öffneten das Dach mithilfe einer speziellen Rettungskettensäge. Auch über ein angrenzendes Garagendach wurde die Brandbekämpfung durchgeführt, teilt die Kreisfeuerwehr Gifhorn mit.

Löscharbeiten dauern an

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Küche im Erdgeschoss des Hauses aus. Kurz darauf stand das Obergeschoss im Vollbrand. Die Rauchentwicklung war enorm. Insgesamt waren etwa 80 Kräfte von Feuerwehr, DRK und der Polizei im Einsatz. Gegen 6.30 Uhr dauerten die Löschmaßnahmen weiter an.

red/bb

