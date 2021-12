Ida gewinnt Vorlesewettbewerb in Gifhorner Humboldt-Gymnasium

Gifhorn. Die Sechstklässlerin kommt beim Vorlesewettbewerb am Humboldt-Gymnasium Gifhorn mit einem Klassiker von Astrid Lindgren in die nächste Runde.

Warum müssen wir zur Schule gehen? Spätestens seit Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ kennen wir den Grund: Damit wir Weihnachtsferien bekommen können. Mit dieser Textpassage aus dem Kinderbuchklassiker wurde Ida aus der Klasse 6B Siegerin des Schulentscheids vom Vorlesewettbewerb am Humboldt-Gymnasium Gifhorn. Sie überzeugte die vierköpfige Jury durch gekonnte Lesetechnik, unterhaltsame Textinterpretation und nicht zuletzt durch ihre eigene Lesebegeisterung.

Die fünf Klassensieger Tobias, Ida, Rebecca, Lea und Antonia aus dem 6. Jahrgang waren aufgeregt und zugleich sehr gut vorbereitet angetreten, um in die nächste Wettbewerbsrunde zu kommen. Jeder durfte einige Mitschüler für das Publikum auswählen, die in der Pausenhalle gespannt die Buchvorstellungen verfolgten und jeweils ihren Favoriten ordentlich Beifall spendeten.

Wettbewerb regt auch zum Kennenlernen und Selberlesen an

Den Ausgang der jeweiligen Geschichte konnte man hier nicht erfahren, denn der Wettbewerb ermittelt nicht nur einen Schulsieger, sondern regt auch zum Kennenlernen und Selberlesen von Kinder- und Jugendliteratur an.

Ein weiterer Bestandteil des Schulentscheids ist das Vorlesen einer Passage aus einem Überraschungstext, die unvorbereitet gemeistert werden muss. In diesem Jahr war es das Jugendbuch „Schafgäääng – Im Auftrag des Widders“ von C. und C. Russell, in dem ein vermeintlicher Mähteorit (!) fünf Schafe zu einer Abenteuerreise veranlasst. Die Kandidaten boten Vorlesevorträge von hoher Qualität. Schließlich wurde sich die Jury, bestehend aus drei Lehrkräften und der Vorjahressiegerin Amelia, einig.

Anfang des neuen Jahres wird Ida das Humboldt-Gymnasium beim Stadtausscheid vertreten und eine neue Lektüre präsentieren.

red

