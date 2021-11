Täter entfernen Leitpfosten und Verkehrsschilder bei Adenbüttel

Adenbüttel. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag auf einer Länge von eineinhalb Kilometern die Leitpfosten an der Kreisstraße 54 entfernt.

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Meine. Unbekannte hatten in der Nacht zu Samstag auf einer Länge von eineinhalb Kilometern die Leitpfosten an der Kreisstraße 54 entfernt. Betroffen war auch ein Kurvenbereich. Zudem wurden die Verkehrszeichen an der Einmündung zur Kreisstraße 55 umgeworfen, teilt die Polizei weiter mit. Diese regeln dort die Vorfahrt.

Zeugen gesucht

Zeugen der Tat und eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Meine unter (05304) 91230 zu melden. Zu ähnlichen Fällen kam es bereits Anfang und Mitte Oktober.

red

