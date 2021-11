Unfallfahrer kappt 200 Meter Telefonkabel bei Wasbüttel

Einen heftigen Verkehrsunfall hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Kreisstraße 64 zwischen Ohnhorst und Wasbüttel gegeben. Das berichtete die Polizei am Montag. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und riss zwei Masten einer überirdischen Telefonleitung um. Das Telefonkabel lag in der Folge auf einer Länge von etwa 200 Metern im Grünstreifen.

Fahrer flüchtet über Feld

Anschließend fuhr der Unfallverursacher über ein angrenzendes Feld und entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Durch den Unfall dürfte die Fahrzeugfront des Unfall-Fahrzeugs erheblich beschädigt sein, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meine, unter (05304) 91230 in Verbindung zu setzen.

red

