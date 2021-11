Neues Hygienekonzept für Advent auf dem Gifhorner Marktplatz

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen und der aktualisierten Corona-Verordnungen wird das Hygienekonzept für die Veranstaltung „Advent auf dem Marktplatz“ in Gifhorn angepasst, wie die Stadt Gifhorn am Dienstagnachmittag mitteilte. Für die Veranstaltung, die vom 26. November bis 23. Dezember von der Stadt Gifhorn und der StadtmarketingundWirtschaftsförderung Gifhorn GmbH (WiSta) auf dem Marktplatz geplant ist, gilt eine 2G-Regel und zusätzlich eine Maskenpflicht.

Der Zugang ist nun ausschließlich geimpft oder genesen möglich (2G)

„Neben aller Vorfreude hat der Infektionsschutz bei der Planung für uns von Anfang an höchste Priorität. Nach Rücksprache mit dem Landkreis Gifhorn haben wir uns aufgrund der steigenden Infektionszahlen daher entschieden, das Hygienekonzept anzupassen. Der Zugang ist nun ausschließlich geimpft oder genesen möglich (2G). Dies entspricht auch der aktualisierten Verordnung. Weiterhin wird eine allgemeine Maskenpflicht auf dem Markt herrschen, sodass hier ein wesentlich größerer Schutz als zum Beispiel in geschlossenen Räumen gegeben ist. Die Maske darf nur zum Verzehr abgenommen werden“, erläutert Kerstin Meyer, Erste Stadträtin und Geschäftsführerin der WiSta.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es herrscht Maskenpflicht – der Gastronomiebereich wird eingezäunt

„Der Gastronomiebereich wird zudem komplett eingezäunt, sodass eine Besucherbegrenzung auf 400 Personen auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Mit dieser Personenzahl wird einer Überfüllung vorgebeugt. Bei ähnlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Public-Viewing-Veranstaltungen, waren in der Vergangenheit auf einem kleineren Bereich mehr als 2000 Personen gleichzeitig anwesend. Unter den verstärkten Sicherheitsanforderungen sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung, den Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel abzusagen. Dies hätte zudem den gegenteiligen Effekt und würde zu einer Verlagerung von Treffen in Innenräumen beitragen.“

Kinderweihnachtsmarkt findet ebenfalls unter 2G-Regelung statt

Auch das Hygienekonzept für den Kinderweihnachtsmarkt in Gifhorn wird angepasst. Für die Veranstaltung, die am 26. November ab 15 Uhr in Gifhorn geplant ist, gelte ebenfalls die 2G-Regel, Maskenpflicht (ausgenommen beim Verzehr von Speisen und Getränken) und eine Einlasskontrolle per Luca-App. Zudem sei der Umfang der Veranstaltung auf einen Standort reduziert worden, um die Einlasskontrollen gewährleisten zu können. Alle Beteiligten freuten sich auf einen schönen Nachmittag für Kinder, Eltern und Großeltern im Innenhof des Gifhorner Rathauses (Zugang über die Konrad-Adenauer Straße).

Die Stadt Gifhorn dankt den beteiligten Akteuren für die Unterstützung

Aufgrund der Anpassungen komme es zudem zu Änderungen im Programm. So würden einige Programmpunkte entfallen, die im Innenhof der Stadtbücherei stattgefunden hätten. Die Kinder könnten sich weiterhin auf ein buntes Programm mit Bastel- und Mitmachaktionen freuen, das Vorfreude auf das Weihnachtsfest mache. Die Stadt Gifhorn dankt den beteiligten Akteuren für die Unterstützung bei der Ausrichtung der Veranstaltung: Der Dank gilt der Lebenshilfe Gifhorn, der Bäckerei Leifert, dem Behindertenbeirat im Landkreis Gifhorn, Bündnis 90/Die Grünen, der GWG, der Heide Bäckerei Meyer, dem Jugendrotkreuz, dem Landkreis Gifhorn/Stabsstelle Integration, der Lebenshilfe, dem Mehrgenerationenhof im Georgshof, pur und echt foto, dem Stadtelternrat Kindertagesstätten, der Volksbank Brawo, Unser Aller Spielplatz sowie ein besonderer Dank an die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de