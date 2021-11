Welle von Schockanrufen im Kreis Gifhorn

Schockanrufer haben am Donnerstag Gifhorner belästigt.

Eine Welle von Schockanrufen hat die Polizei am Donnerstag im Landkreis Gifhorn verzeichnet. Mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ versuchten es Betrüger bei mehr als 20 Familien. Das teilt die Polizei mit.

Täter geben sich als Enkel aus

Die Täter gaben sich am Telefon als Enkel oder Enkelin aus und erklärten, dass ein Familienangehöriger in Polizeigewahrsam sei, da er oder sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Dann übernahm ein vermeintlicher Polizist das Gespräch, bestätigte den angeblichen Sachverhalt und forderte eine Kaution für die Freilassung des Angehörigen. Auf die, teils sehr hohen, Forderungen ging niemand ein, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Viele Angerufene durchschauten den Versuch schnell und legen sofort auf.

red

