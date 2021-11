20-jähriger Autoposer in Gifhorn gleich dreimal auffällig

Polizisten in Zivil haben am Samstagabend Autoposer in den Fokus genommen. (Symbolfoto)

Polizisten in Zivil haben am Samstagabend Autoposer in den Fokus genommen, wie die Polizei Gifhorn mitteilt. Sie haben Verkehrsteilnehmer im ganzen Stadtgebiet kontrolliert. Dabei seien fünf Autofahrer aufgefallen, die mit ihren Fahrzeugen unnötigen Motoren- beziehungsweise Abgasanlagen-Lärm verursacht hätten – darunter ein 20-jähriger Fahranfänger aus Gifhorn, der gleich dreimal auf der Braunschweiger Straße mit diesem Fahrverhalten aufgefallen sei.

Am 9. November tritt die Novelle des Bußgeldkataloges in Kraft

Zwei weitere Autos seien derart in ihrer Bauart verändert worden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Polizisten machten Lärmpegelmessungen an den Abgasanlagen der Fahrzeuge. Das höchste Ergebnis habe das zulässige Standgeräusch um fünf Dezibel überschritten, was für das menschliche Ohr eine deutliche Steigerung der Lautstärke darstelle. Der Wagen wurde sichergestellt, um ihn im Verlauf der Woche einer Prüfstelle, dem TÜV, vorzustellen. Die Polizei Gifhorn will entsprechende Kontrollen auch weiterhin durchführen. „Ab dem 9. November tritt die Novelle des Bußgeldkataloges in Kraft. Diese sieht eine Verschärfung für Autoposing-Verstöße vor. So wird unnötiger Motoren- beziehungsweise Abgasanlagen-Lärm mit 80 Euro Bußgeld bewährt. Wer innerhalb geschlossener Ortschaften unnütz hin- und herfährt, zahlt künftig 100 Euro“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn.

red

