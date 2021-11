12 Orte gehören zum Projekt Dorfentwicklung in der Region Dörfer am Drömling. Mit dabei sind unter anderem Ehra und Lessien, Tülau und Voitze, Parsau, Ahnebeck und Croya, Brome, Zicherie und Kaiserwinkel.

Parsau. Knapp 100 Interessenten kommen zur Auftaktveranstaltung in das Bürgerzentrum in Parsau – In sechs Arbeitskreisen werden die Projekte diskutiert.