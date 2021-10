Franz Mahncke ist Gifhorns neuer Kripo-Chef

Kriminalrat Franz Mahncke ist der neue Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn. Der 41-Jährige wurde am Montag vom Leiter Einsatz, Polizeioberrat Christian Engel, in der Dienststelle in der Hindenburgstraße begrüßt. „Aus der Vergangenheit weiß ich, dass bei der Polizei Gifhorn sowohl regionale Kriminalität als auch Ermittlungsverfahren mit überregionaler Bedeutung mit hoher Qualität und hohem Einsatz bearbeitet werden“, wird Mahncke zitiert, der nun die Leitung der mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Fachkommissariaten, der Fahndung und der Analysestelle übernimmt.

Mit Blick auf seine neue Aufgabe sagte er: „Für die Zukunft ist mir wichtig, dass wir mit den aktuellen Entwicklungen der Kriminalität und neuen Deliktsformen schritthalten. Außerdem muss unsere Arbeit insbesondere dort wirken, wo Kriminalität das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt.“

Franz Mancke lebt in Wolfsburg und war in Wolfsburg und Braunschweig tätig

Franz Mahncke hat den Großteil seiner Dienstzeit in der spezialisierten Tatortaufnahme und als Sachbearbeiter im Zentralen Kriminaldienst der Polizei Wolfsburg verbracht. Nach seinem Eintritt in den höheren Dienst im Jahr 2019 war er Dezernatsleiter im Behördenstab der Polizeidirektion Braunschweig. Er wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern in seiner Geburtsstadt Wolfsburg. In der Freizeit zählt vor allem das Laufen zu seinen Hobbys.

Polizeisprecher Christoph Nowak zufolge bleibt Uwe Ramme weiterhin aktiv im Zentralen Kriminaldienst, nur nicht länger als Leiter.

dak/red

