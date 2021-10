LKW-Fahrer fährt bei Rühen gegen einen Baum

Rühen. Ein LKW ist am Donnerstagmittag gegen einen Straßenbaum auf der Kreisstraße 32 gefahren. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Transportunternehmens aus Calvörde in Sachsen-Anhalt am Donnerstag gegen 13 Uhr als er mit seinem unbeladenen Muldenauflieger außerorts in Höhe des Rühener Wasserwerkes aus Richtung Giebel kommend auf der Kreisstraße 32 frontal mit einem Straßenbaum kollidierte.

Der leere und somit relativ leichte Auflieger war möglicherweise ausgelöst durch eine starke Sturmböe ins Schlingern geraten, teilt die Feuerwehr mit. „Als der Fahrer gegenlenkte, verlor er augenscheinlich die Kontrolle über die Zugmaschine und kollidierte frontal mit einem massiven Alleebaum.“

Mann wird im Führerhaus eingeklemmt

Die Beine des Mannes seien im Führerhaus eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Rühen unter Leitung von Ortsbrandmeister Jens Hohnke habe den Mann jedoch noch vor Eintreffen des schweren Rüstsatzes der Wehr Parsau/Ahnebeck befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Der Verletzte sei in ein Wolfsburger Krankenhaus gekommen.

Da an der Unfallstelle auch Dieselkraftstoff aus dem leicht leckgeschlagenen Tank austrat, wurden die Untere Wasserschutzbehörde und der Gefahrgutzug Brome alarmiert. Rund 200 Liter Kraftstoff seien aus dem LKW abgepumpt worden.

LKW musste massiv abgestützt werden

Aufgrund des Sturms sei der LKW massiv abgestützt worden, durch Schwerlaststützen und per Seilwinde mit dem Rüstwagen der Schwerpunktwehr Brome.

Noch am Nachmittag war die Unfallstelle gesperrt. Ein Schwerlastunternehmen sollte den LKW bergen. An Sattelzug und Auflieger sei Totalschaden entstanden. Die Feuerwehr sei mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

