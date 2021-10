Eins der letzten freien Grundstücke an der Braunschweiger Straße zwischen Schwarzem Weg und Bahnhof wartet auf einen Investor. Die Stadt tut sich mit der Vergabe schwer.

Gifhorn. Ein in jahrelanger Suche ausgewählter Investor ist wieder abgesprungen. Was hat die Stadt nun mit der Baulücke an der Braunschweiger Straße vor?