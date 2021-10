Gifhorns Altbürgermeister kritisiert Kauf des Glockenpalasts

Der Gifhorner Glockenpalast geht zum 1. Januar auch in den Besitz der Stadt Gifhorn über. Was mit dem Bauwerk passiert, ist unklar. Die Stadt konzentriert sich zunächst auf das Mühlenmuseum.

Noch bis zum 31. Oktober hat das Gifhorner Mühlenmuseum geöffnet – es werden die letzten vier Wochen unter der Geschäftsführung der Familie Wrobel sein. In den Wochen bis zum Jahreswechsel wird die Übergabe an die Stadt vorbereitet, die zum 1. Januar dann die Regie übernimmt.

Manfred Birth: Kauf des Mühlenmuseums ist eine richtige Entscheidung

Das gilt auch für den Glockenpalast, der bereits geschlossen ist – zumindest bis zum 10. Oktober. So steht es auf der Internetseite des Glockenpalasts und am Eingang. Fest steht zumindest, dass das Augenmerk der Stadt in den nächsten Jahren ausschließlich auf dem Mühlenmuseum liegen wird. In den politischen Beratungen hieß es klipp und klar: Im Glockenpalast wird in den nächsten drei Jahren nichts geschehen.

Geäußert zum Thema Mühlenmuseum und Glockenpalast hat sich jetzt Altbürgermeister Manfred Birth. Er machte deutlich: „Der Kauf des Mühlenmuseums durch die Stadt Gifhorn ist eine richtige Entscheidung. Rat und Verwaltung haben nun die Aufgabe, das Nutzungskonzept neu zu überarbeiten. Es bieten sich viele Chancen, diese Einrichtung attraktiv zu gestalten und für touristische und lokale Veranstaltungen erfolgreich zu nutzen. Wichtig ist dabei auch eine überregionale Vermarktung mit besonderen Angeboten.“

Kritisch betrachtet Birth allerdings den Kauf des Glockenpalastes. „In meiner Zeit als Bürgermeister habe ich gemeinsam mit Herrn Wrobel viele Gespräche und Besichtigungen mit Interessenten über eine Nutzung geführt. Es gab leider keine zündenden Ideen über die Nutzung und auch keine zahlungskräftigen Investoren“, erläuterte Birth. So interessant die Anlage aussehen möge, so wenig sei sie wirtschaftlich nutzbar. „Weder eine Gastronomie noch ein Präsentationsraum für Kunst und Kultur sind für mich darstellbar ohne Subventionen“, so Gifhorns langjähriger Bürgermeister.

Schon bei der Grundsteinlegung Bedenken gehabt

Auch die Teilung des Gebäudes in den Nachbau eines orthodoxen Klosters und einen neuzeitlichen Abschnitt werde keine Anziehungskraft besitzen. „Ich habe schon bei der Konzeptentwicklung als eine Begegnungsstätte zwischen Ost und West und auch beim Besuch von Michael Gorbatschow bei der Grundsteinlegung meine Bedenken gehabt, ob sich diese Einrichtung wirtschaftlich erfolgreich entwickeln wird“, stellte Birth klar.

Auch die Glockengießerei sei eine Fehlentscheidung. „Ich habe aus den vielen Gesprächen gelernt, dass zum Beispiel in Polen und anderen Ländern das Glockengießen wesentlicher günstiger möglich ist.“ Trotzdem wünsche er der Stadt Gifhorn, dass sie ein erfolgreiches Nutzungskonzept für den Glockenpalast finde.

