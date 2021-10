Deutschlands jüngster Bürgermeister kommt aus dem Kreis Gifhorn

Deutschlands aktuell jüngster hauptamtlicher Bürgermeister kommt nach Angaben eines Netzwerkes für Nachwuchspolitiker zum ersten Mal aus Niedersachsen. Mit 25 Jahren und zwei Monaten wurde Henning Evers Mitte September bei der Kommunalwahl zum Bürgermeister der Samtgemeinde Hankensbüttel (Kreis Gifhorn) gewählt, wie das Netzwerk Junger Bürgermeister*innen am Samstag mitteilte.

Nach Recherchen und Auswertungen einer eigenen Datenbank mit rund 600 Nachwuchskräften sei dem Netzwerk nun kein jüngerer hauptamtlicher Bürgermeister und keine jüngere hauptamtliche Bürgermeisterin in der Bundesrepublik bekannt als Evers, sagte Henning Witzel von dem parteiübergreifenden Netzwerk.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Titel geht erstmals nach Norddeutschland

Der inoffizielle Titel „Deutschlands jüngster Bürgermeister“ war nach Angaben des Netzwerkes seit 2008 bislang vor allem Amtsträgern aus Süddeutschland vorbehalten gewesen. Nun gehe der Titel erstmals nach Norddeutschland, teilte das Netzwerk mit.

Der SPD-Politiker Evers, der in Hankensbüttel aufwuchs, gewann die Wahl für den Rathaus-Chefsessel gerade einmal mit 40 Stimmen Vorsprung gegen seinen Mitbewerber. „Als Teil der jungen Generation bin ich angetreten, um unsere ländlich geprägte Umgebung fit für die Zukunft zu machen“, teilte Evers mit.

Bisher jüngster Bürgermeister aus Oberbayern

Sein Amt wird er am 1. November aufnehmen. Der 25-Jährige löst laut dem Netzwerk dann den bislang jüngsten Bürgermeister Deutschlands, Christian Keck, aus der Gemeinde Rohrbach an der Ilm in Oberbayern ab.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de