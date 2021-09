450 mobile Luftfilter in Gifhorns Schulen und Kitas aufgebaut

Gifhorn. Die Stadt Gifhorn hat für 1,1 Millionen Euro Luftreiniger bestellt und in den Klassen-, Aufenthalts- und Differenzierungsräumen aufgebaut.

Die Stadt Gifhorn hat mobile Luftfilter in den Schulen und Kitas in städtischer Trägerschaft während der Sommerferien aufstellen lassen. Hier ein Bild aus der Gebrüder-Grimm-Schule.

Zum Start des neuen Schuljahres hat die Stadt Gifhorn alle Schulen und Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft mit 450 mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet. „Da jüngere Kinder nicht geimpft werden können und in den Kitas und Schulen viele Menschen lange auf engem Raum zusammen sind, müssen wir hier besondere Vorsicht walten lassen“, wird Bürgermeister Matthias Nerlich in einer Mitteilung zitiert.

Man wolle das Ansteckungsrisiko minimieren und weitere Schließungen und Quarantänen vermeiden. Die Geräte wurden in den Sommerferien aufgebaut, nur in einer Schule folgt die Auslieferung erst diese Woche.

Die Geräte saugen die Luft in den Innenräumen nahezu geräuschlos an und filtern eventuelle Schadstoffe und Viren heraus, heißt es in der Mitteilung. Die Geräte erkennen dabei automatisch, ob sich Personen im Raum befinden und schalten sich dann sofort ein.

Trotz Filter müssen die Räume gemäß niedersächsischer Vorgaben regelmäßig gelüftet und alle Schulkinder, Lehrer und Erzieher regelmäßig getestet werden. Zudem gilt Maskenpflicht.

Kosten betragen 1,1 Millionen Euro

In seiner Sitzung am 19. Juli stimmte der Rat der Stadt der Beschaffung der Geräte zu. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro. Laut Mitteilung waren die Filter vorreserviert und nach dem Ratsbeschluss umgehend bestellt worden, damit die Bestellungen innerhalb weniger Wochen eintreffen konnten.

Das Land Niedersachsen und auch der Bund konkretisieren derzeit Fördermöglichkeiten für die Anschaffung von Luftfiltern. Sobald eine Antragsstellung möglich ist, wird die Stadt sich um eine nachträgliche Förderung bewerben, heißt es in der Mitteilung weiter.

„In diesem Zusammenhang hat die Stadtverwaltung bereits einen Entwurf der Richtlinie vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund erhalten und auch von der Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch gemacht.“

