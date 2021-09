Zeugen gesucht Radfahrer tritt in Gifhorn auf 83-Jährigen ein

Ein 83-Jähriger hat laut Polizei am Donnerstag, 2. September, 11.10 Uhr, einen Radfahrer angesprochen, der auf dem Gehweg der Herzog-Ernst-August-Straße (36) die falsche Seite befuhr. Der Radfahrer habe aggressiv reagiert und in das Gesicht des 83-Jährigen geschlagen, der zu Boden gestürzt sei. Der Fahrradfahrer habe dann auf ihn eingetreten. Durch das Einschreiten einer Zeugin sei der Mann in Richtung Norden/Limbergstraße geflüchtet.

Die Täterbeschreibung

Der 83-Jährige sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Täterbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurze braune Haare, mit einem dunklen Oberteil/einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen melden sich bei der Polizei Gifhorn, (05371) 8900.

