Gifhorn. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag zum fünften Mal in Folge über 50. Das hat Auswirkungen auf Zusammenkünfte.

Corona-Regeln in Gifhorn

Corona-Regeln in Gifhorn Ab Donnerstag gilt 3G-Regel im Landkreis Gifhorn

Sechs Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 68,8 (+ 1,7) meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis Gifhorn am Dienstag. Damit liegt letztere nun an fünf Tagen hintereinander über 50. Das bedeutet nach der niedersächsischen Corona-Verordnung, dass ab Donnerstag, 2. September, verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen greifen.

Insbesondere die 3G-Regel wird dann aktiv: Dann können nur noch Personen, die vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 und maximal 1000 Menschen teilnehmen. Das gilt auch für geschlossene Räume von Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater, von Sportanlagen und Freizeitparks, Gastronomie und Hotels, Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und Saunen.

red

