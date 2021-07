16-Jährige verstirbt bei Auffahrunfall zwischen Brome und Voitze

Voitze. Bei einem Auffahrunfall am späten Mittwochnachmittag ist eine 16-jährige Kradfahrerin ums Leben gekommen. Sie fuhr auf ein haltendes Fahrzeug auf.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B248 ist eine 16-jährige Frau verstorben. Der Unfall ereignete sich am Abend des 7. Juni. (Symbolbild)

Eine 16-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 zwischen Brome und Voitze verstorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau am 7. Juni gegen 17.40 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der B248 in Richtung Voitze, als sie mit einem auf dem Fahrstreifen haltenden Bewässerungsfahrzeug kollidierte.

Die Frau erlitt bei dem Unfall, der sich etwa 500 Meter vom Ortseingang von Voitze entfernt ereignete, tödliche Verletzungen. Die beiden Insassen des Bewässerungsfahrzeugs blieben unverletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sperrte sie die Bundesstraße für die Aufnahme des Unfalls für rund 90 Minuten. Die Polizei Brome ermittelt die Unfallursache.

