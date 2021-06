Gifhorn. Ein Audi-Fahrer hatte den beiden Motorradfahrern am Samstagnachmittag auf dem Eyßelheideweg in Gifhorn wohl die Vorfahrt genommen.

Unfall in Gifhorn Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall in Gifhorn

Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall am Samstagnachmittag auf dem Eyßelheideweg in Gifhorn gefordert. Ein PKW-Fahrer hatte offenbar einem Motorrad an der Einfahrts-Kreuzung des Real-Marktes die Vorfahrt genommen.

Die schwere Triumph mit Gifhorner Kennzeichen sei mit zwei Personen besetzt gewesen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort – mit einem Mann und einer Frau. Die beiden seien von der Braunschweiger Straße aus kommend Richtung Westen gefahren.

Beim Linksabbiegen Vorfahrt missachtet

Zwei Motorradfahrer wurden bei dem Unfall auf dem Eysselheideweg in Gifhorn schwer verletzt. Foto: Reiner Silberstein

Der 50-jährige Audi-Fahrer in der entgegengesetzten Richtung habe die Maschine beim Linksabbiegen zum Baumarkt nicht gesehen – es kam zum folgenschweren Zusammenstoß, der so heftig war, dass es den Motorraum des Autos zusammengeschoben hat. Der Wagen entzündete sich.

Die Motorradbesatzung ist auf die Straße geschleudert worden. Beide Personen wurden dabei so schwer verletzt, dass mehrere Rettungswagen mit Notärzten sowie ein Rettungshubschrauber gerufen wurden. Eine kam ins Klinikum in Gifhorn, eine nach Braunschweig.

Feuerwehr sperrte Eyßelheideweg komplett

Die Gifhorner Feuerwehr hat sich mit fünf Leuten und zwei Fahrzeugen um die Straßensperrung gekümmert. „Die haben wir zugemacht, denn einige Leute wollten alles ganz genau sehen“, beschwerte sich Einsatzleiter Lothar Bunk über Gaffer. Das Feuer, dass im Motorraum des Audi aufflammte, brauchten die Aktiven aber nicht mehr löschen – das hatten Passanten und Polizei bereits mit Feuerlöschern erledigt, so Bunk.