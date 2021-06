Täter schlagen und berauben Mann – Gifhorner Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubüberfall. Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ging ein 29-Jähriger von der Wilhelmstraße über die Brücke der Aller an der Flutmulde. Fast am Ende angekommen, wurde er plötzlich an den Hinterkopf geschlagen und stürzte daraufhin zu Boden.

Überfall auf der Brücke

Laut Polizei wurde er von zwei Männern angegriffen, die ihm zuvor auf der Brücke entgegenkamen. Sie schlugen weiter auf ihn ein und nahmen ihm anschließend die Geldbörse, Mobiltelefon sowie ein Skateboard mit auffällig grüner Unterseite und roten Rollen ab. Anschließend flüchteten beide Männer vermutlich in Richtung der Flutmulde.

So sehen die Täter aus

Das Opfer beschrieb beide Männer als etwa 1,90 bis 2 Meter groß, mit athletischer Figur und dunkler Haut. Sie sind etwa 35 Jahre alt und haben eine Glatze. Der eine war mit einem geblümten Hemd bekleidet, der andere mit einem weißen, dieser hatte auch eine auffällige Narbe im Gesicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn zu melden: (05371) 9800.

red