Outdoor-Fitnesspark in Weyhausen SC Weyhausen plant Freiluft-Fitnessstudio auf seinem Sportgelände

Karsten Kohnert, Geschäftsführer des SC Weyhausen (rechts), und 1. Vorsitzender Maik Feuerhahn stehen auf dem Bereich des Sportplatzes, auf dem ein Outdoor-Fitnesspark entstehen soll. Das Gelände am Silbersee befindet sich im Bokensdorfer Weg.

Weyhausen. Der Verein will Outdoor-Krafttraining an Fitnessstudio-Geräten und Übungen mit Eigenwicht an einer Calesthenics-Station für jedermann anbieten.