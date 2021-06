Unbekannter zerkratzt Autos in der Gifhorner Moltkestraße

Neun Fahrzeughalter haben sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei Gifhorn gemeldet, weil sie Kratzer im Lack ihrer Autos festgestellt hatten. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn standen alle Fahrzeuge in der Moltkestraße in Gifhorn.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin in Richtung der Fritz-Reuter-Straße ging und dabei den Lack der am rechten Fahrbahnrand abgestellten Autos mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzte. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12 und 13 Uhr. An jedem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 in Verbindung zu setzen.

red