Ehra-Lessien. Zudem will er erneut in den Samtgemeinderat einziehen – genau wie Sven Grabowski. Jenny Reissig ist Spitzenkandidatin für den Gifhorner Kreistag.

Der SPD-Ortsverein Ehra-Lessien ist startklar für die Kommunalwahl 2021: Peter Albrecht (vorn rechts) tritt als Bürgermeisterkandidat und zusammen mit Sven Grabowski (hinten Mitte) für einen Sitz im Samtgemeinderat an. Jenny Reissig (nicht im Bild) möchte in den Kreistag einziehen. Das Team besteht aus erfahrenen Ratsmitgliedern und jungen Bürgern, die Lust auf Politik haben.

Kommunalwahl Ehra-Lessien Ehra-Lessien: Peter Albrecht (SPD) will Bürgermeister werden

Der SPD-Ortsverein Ehra-Lessien hat sein Team für den Gemeinderat und den Samtgemeinderat aufgestellt und gewählt. Wie die Fraktion in ihrer Pressemitteilung berichtet, wurde Peter Albrecht als Bürgermeisterkandidat nominiert. Sein Team bestehe teils aus erfahrenenRatsmitgliedern, teils aus jungen Bürgern, die die Geschicke der Gemeinde zukünftig gestalten wollen. Der Ortsvereinsvorsitzende Sven Grabowski erklärt: „Es ist uns gelungen, aus allen Altersgruppen eine schlagkräftige und dynamische Gruppe zu bilden, die sich zum Wohle der Gemeinde einsetzen wird.“

Albrecht, der derzeit stellvertretender Bürgermeister an der Seite von Jörg Böse (CDU) ist, trete für eine stärkere Einbindung der Bürger in alle wichtigen Entscheidungen der Gemeinde ein, indem beispielsweise das „Dorfgespräch“ wieder regelmäßig veranstaltet werden soll.

Inhaltlich sehe er als zentrale Aufgabe der nächsten Jahre die Entwicklung der Ehra-Lessiener Mitte im Rahmen des Förderprogramms „Dorfregion“ unter intensiver Bürgermitwirkung. Auch die Umgestaltung der Spielplätze, die klimagerecht und nachhaltige Weiterentwicklung des Ortes mittels Konzept sowie eine stärkere Ausrichtung des ÖPNV an Wolfsburg stehen auf dem Wahlprogramm. Aufgelistet werden auch eine Ganztagsschule am Standort in Ehra-Lessien, Einzelhandels- beziehungsweise alternative Versorgungsangebote und Freizeitfahrradwege.

Neben Albrecht tritt auch Sven Grabowski für einen Platz im Samtgemeinderat an. Als Spitzenkandidatin für die Region geht Jenny Reissig, die 15 Jahre Bürgermeisterin der Gemeinde war, für eine Kreistagsmandat ins Rennen. „Sie setzt sich für ein gestärktes und bürgernahes Ehrenamt sowie eine lebenswerte Heimat für die Mitmenschen ein“, heißt es in der Pressemitteilung.

