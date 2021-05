7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn sinkt auf 30,0

Gifhorn. Schon am Samstag schrumpfte der Wert auf 36,8 und kratzte damit an der 35er-Marke. Übers Wochenende kamen 23 Neuinfektionen hinzu.

Die Zahl der Neuinfektionen und damit auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn sinkt weiter – und landete damit am Sonntag erstmals unter der Marke 35. Während die Kreisverwaltung am Samstag auf Grundlage der Daten des RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 36,8 und 16 Neuinfektionen meldete, gab er am Sonntag einen Wert von 30,0 an. 7 Neuinfektionen kamen hinzu.

Bleibt der Wert in den kommenden Tagen stabil unter 35, treten weitere Lockerungen in Kraft, was beispielsweise Kontaktbeschränkungen betrifft oder den Verzicht auf Testpflicht in der Gastronomie.

Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie liegt gleichbleibend bei 183. 24.708 Tests wurden bisher vom Gesundheitsamt durchgeführt.

red