Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah! Das zumindest sagen sich Kerstin und Detlef Bonnemann. Das Ehepaar aus Burgwedel (Region Hannover) durchwandert die deutschen Gefilde und schreibt darüber auf Facebook, Instagram und in einem Internet-Blog – ganz nach dem Motto: „So nehmen wir als Touristen eure Heimat wahr“. Diesen Sonntag starten die beiden eine neue Tour, und zwar durch den Kreis Gifhorn.