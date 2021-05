Testzentrum öffnet im Parsauer Ortsteil Croya

Parsau. Von Dienstag bis Sonntag können sich Bürger im Testzentrum in Croya (Parsau) im Landkreis Gifhorn fortan kostenlos testen lassen.

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann (von links), die Leiterinnen des Testzentrums Lea-Sophie Göth und Christiane Klein, sowie Bürgermeisterin Kerstin Keil und Landrat Andreas Ebel eröffneten das zweite Testzentrum in der Samtgemeinde Brome.

Die Gemeinde Parsau erhält im Ortsteil Croya ein Testzentrum für Corona-Schnelltests. Bürgerinnen und Bürger können sich mindestens einmal wöchentlich auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Neben der Testoption in Eha-Lessien ist es damit das zweite Testzentrum in der Samtgemeinde Brome.

Das Testzentrum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus Croya, Schulstraße 3 in Parsau, und bietet von Dienstag bis Sonntag drei Stunden täglich die Möglichkeit einen Antigen-Schnelltest durchzuführen. Die konkreten Öffnungszeiten sind: Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Freitag und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

„Das Testzentrum vervollständigt die Versorgung des Landkreises Gifhorn im Osten. Es ist mir wichtig, dass auch die Bürgerinnen und Bürger in ländlicheren Regionen des Landkreises die Möglichkeit bekommen, sich regelmäßig testen zu lassen“, betonte Landrat Dr. Andreas Ebel.

red