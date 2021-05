Die Freiherr-vom-Stein-Schule Gifhorn sitzt derzeit in der Innenstadt. Sollte der Plan wirklich umgesetzt und von den politischen Gremien unterstützt werden, soll die Schule in das ehemalige, dann sanierte und erweiterte Gebäude der Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße umziehen. Der alte Standort der Steinschule wiederum wird umgebaut zu einer neuen Grundschule.