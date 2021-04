Schwerer Unfall bei Leiferde – Auto überschlägt sich

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzen Personen und einem Hund hat sich am Samstag gegen 16.50 Uhr auf der L320 zwischen Leiferde und Vollbüttel ereignet. Ein 60-jähriger Fahrer aus Hillerse mit einer 52-jährigen Beifahrerin aus Bad Harzburg fuhr in Richtung Leiferde und wollte an der Gemarkungsgrenze nach links in einen Feldweg abbiegen.

Abbiegendes Fahrzeug seitlich getroffen

Drei Fahrzeuge hinter ihm fuhr ein anderes Auto mit zwei Männern besetzt und wollte die kleine Kolonne überholen. Der 45-jährige Fahrer hat den abbiegenden Wagen zu spät bemerkt und rammte ihn seitlich. Das Auto schleuderte und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Niemand beim Eintreffen der Feuerwehr eingeklemmt

Das andere Fahrzeug streifte einen Straßenbaum und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. In ersten Meldungen hieß es: Personen sind eingeklemmt. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert. Als erster war Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer vor Ort. Er konnte Entwarnung geben: Keine Person sei mehr eingeklemmt.

Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Die schwer verletzten Personen aus dem Auto, dass sich überschlagen hatte, wurden von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Die beiden Männer sind leicht verletzt und lehnten eine Krankenhausuntersuchung ab.

Feuerwehr rettet Hund aus Auto

Die Feuerwehrleute aus Leiferde, unter Leitung von Ortsbrandmeister Felix Brennecke, trennten das Dach des überschlagenen Fahrzeugs auf, um einen kleinen Hund in seiner Transportbox zu retten. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Leiferde, drei Rettungswagen mit Notarzt und die Polizei.

Die Landstraße war voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

