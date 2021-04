Polizei stoppt Fahrer bei Wittingen mit 2,93 Promille

Ein Zeuge hat der Polizei Gifhorn am Samstagnachmittag gemeldet, dass ein Auto auf der L270 bei Stöcken (Wittingen) auffällig fahre. Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt, stellte sich bei der Kontrolle nicht nur heraus, dass zwei unterschiedliche Kennzeichen an dem Opel angebracht waren, sondern auch, dass der Fahrer mit 2,93 Promille alkoholisiert war. Seinen Führerschein hatte er aufgrund vorheriger Trunkenheitsfahrten bereits abgeben müssen.

Alkoholisierter Mann kommt von Fahrbahn ab

Zu Schaden kam hier niemand, anders als bei folgendem Fall: Am Samstagmittag ist ein 62-jähriger Fahrer auf der K109 zwischen Mahnburg und Hagen in einer Kurve von der Fahrbahn in den Seitenstreifen abgekommen. Dort stieß der Audi gegen die Böschung, prallte zurück auf die Fahrbahn, drehte sich um 180 Grad und kam neben der Straße zum Stehen. Der aus Wittingen stammende Fahrer musste verletzt ins Klinikum gebracht werden, eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,61 Promille.

red