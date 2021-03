Gifhorns Pädagogen sollen Biontech geimpft bekommen

Gifhorn. Im Landkreis Gifhorn wird über die Osterfeiertage am Gründonnerstag und am Ostersamstag geimpft.

Aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) soll der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca ab sofort in Niedersachsen nur noch Menschen ab 61 Jahren aus der Priorität 2 verimpft werden. Im Landkreis hätte das gravierende Folgen für die gerade laufende Impfaktion für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulen und Kindergärten. Am Mittwochabend hatte die Kreisverwaltung aber gute Nachrichten.

Ab sofort würden keine neuen Astrazeneca-Erstimpfungstermine für unter 61-Jährige mehr über das Buchungssystem des Landes vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Abend. Allerdings sollen die bereits gebuchten Termine – sofern möglich – erhalten bleiben. „Dafür versucht die Hotline des Landes Niedersachsen, die Termine zeitgleich auf andere Impfstoffe umzubuchen. Dafür sollen soweit möglich alle anstehenden Astrazeneca-Termine von Personen unter 61 den Impfstoff Biontech oder Moderna erhalten“, heißt es.

Es werde vor Ort in den Impfzentren die Situationen geben, dass zu impfende Personen nicht den Impfstoff erhalten können, für den sie ursprünglich einen Termin erhalten haben. „Sichergestellt ist aber, dass jeder, der einen Termin hat, auch einen für ihn zugelassenen Impfstoff erhält.“ Umbuchungen auf Grund von Einzelanfragen im Impfzentrum seien allerdings nicht möglich.

Die bereits im April geplanten Zweitimpfungstermine mit Astrazeneca für unter 61-Jährige würden automatisiert um drei Wochen auf das Zwölf-Wochen-Intervall verschoben. „Die Stiko hat angekündigt, bis Ende April eine Empfehlung für die Zweitimpfungen auszusprechen“, schreibt die Kreisverwaltung.

Die gute Nachrichten für alle Grund-, Förder- und Sonderschulen sowie Kindertagesstätten: Auch dort sollen bis zum Ferienende alle Einrichtungen ein Impfangebot erhalten haben. Am Mittwoch sei noch so verfahren worden, dass die drei mobilen Teams zur Impfung in Grund-, Förder- und Sonderschulen sowie Kindertagespflegeeinrichtungen in Wesendorf vor Ort Astrazeneca geimpft haben, wenn dies angeraten und gewünscht war. Andernfalls soll es für die betroffenen Impfempfänger neue Termine mit einem anderen Impfstoff geben.

Ab Donnerstag läuft es anders: „Dafür ist bereits eine Umplanung gelungen, sodass die mobilen Teams mit Biontech impfen werden“, heißt es im Schreiben. „Trotz dieser neuen Probleme gelingt es, alle vereinbarten Termine im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie in den bereits für eine Impfung zugelassenen Schulen, zu halten“, so Landrat Andreas Ebel.

