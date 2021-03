In Mecklenburg-Vorpommern stellt das Land 440.000 Euro für die Nutzung der Luca-App bereit. Auch in Niedersachsen soll es Modellkommunen geben. Der Landkreis Gifhorn möchte mit dabei sein. Die App dient zur Kontaktnachverfolgung nicht nur im Einzelhandel, sondern beispielsweise auch in Vereinen und im privaten Bereich.