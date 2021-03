Der Doppelblitzer für Tempo- und Rotlichtverstöße an der Bundesstraße 188 in Gifhorn steht seit dem 10. März 2021.

Sprengstoffanschlag auf Blitzersäule in Gifhorn

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag eine neu installierte Blitzersäule an der Christinenstiftkreuzung gesprengt. Wie die Polizei mitteilt wurde eine Plastikabdeckung an der Rückseite der Säule dadurch zerstört. Der Blitze würde allerdings weiter funktionieren.

Anwohner bemerken flüchtige Männer

Gegen 0.30 Uhr hörten Anwohner der Straße Im Meinecken Sohl einen lauten Knall aus Richtung B 188, heißt es weiter in der Mitteilung. Als sie aus dem Fenster schauten, bemerkten sie zwei flüchtige Männer, die sich schnell von der Bundesstraße in Richtung Meinecken Sohl entfernten. Beide sollen laut Beschreibung 175 bis 180 Zentimeter groß und 20 bis 30 Jahre alt sein. Einer der beiden habe eine dicke schwarze Winter-/Daunenjacke mit Kapuze über dem Kopf getragen. Der zweite habe kurze blonde Haare gehabt.

Sprengmittel: Mehrere verbundene Silvesterböller

Die Zeugen gingen anschließend sofort zur Christinenstiftkreuzung, um nachzuschauen, weshalb es einen so lauten Knall gegeben habe. Dabei bemerkten sie die beschädigte Blitzersäule und riefen daraufhin die Polizei. Bei einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei allerdings niemanden festnehmen.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem verwendeten Sprengmittel um mehrere miteinander verbundene Silvesterböller. Um sachdienliche Hinweise zu den Tätern bittet die Polizei in Gifhorn unter 05371/9800.

