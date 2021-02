Unbekannte brechen Fahrkartenautomat in Vorhop auf

Auf einen Alarm der Deutschen Bahn hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geantwortet. Als die Polizisten gegen 0.50 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Vorhop ankamen, fanden sie allerdings nur einen aufgebrochenen Fahrscheinautomaten an den Bahngleisen vor.

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten zwei Personen ausmachen, die zu Fuß in Richtung Osten von den Bahngleisen flüchteten. Eine Fahndung im Nahbereich mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber lieferte aber nicht den gewünschten Erfolg.

Täter konnten kein Bargeld entwenden

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Automat mit Brachialgewalt aufgehebelt worden war. Jedoch konnte er von den Tätern nicht vollständig geöffnet werden, so dass am Ende kein Geld entwendet wurde. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer 05371/9800.

mav