Feuerwehr löscht Brand am Tankumsee

Lichterloh brannte am Dienstagmorgen um 3 Uhr eine Gartenlaube im Eschenkamp am Tankumsee. Die Feuerwehr unter der Leitung von Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Andreas Schmidt rückte mit 30 Leuten und sechs Fahrzeugen zu einem schwierigen Einsatz an: „Schon die Anfahrt dauerte länger wegen der Eisglätte“, so Schmidt.

Brennende Laube am Tankumsee schwer zu erreichen

Dann sei die Laube auf dem Gelände in einer Sackgasse nur schwer zu erreichen gewesen. „Da stand der Anbau und ein Stapel Winterreifen schon im Vollbrand.“ Letztlich bekam die Truppe aber alle Glutnester unter Kontrolle. Nach mehr als zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

rs