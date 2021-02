Fahrer in Gifhorn rammt anderes Auto und flüchtet

Ein unbekannter Fahrer hat beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Straße Im Heidland in Höhe der Lebenshilfe geparkten schwarzen VW Golf touchiert und an der Fahrerseite sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn entgegen unter (05371) 9800.

