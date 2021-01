Gifhorns Wasserstoff-Projekt hängt im Förderdickicht

Wasserstoff als umweltfreundlicher Energieträger ist in aller Munde. Braunschweig und Salzgitter sollen mit Förderung des Verkehrsministeriums „Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie“ werden. Die Bundesregierung will bis 2025 drei Projekte mit zusammen 700 Millionen Euro fördern. In Hamburg soll auf dem Gelände des stillgelegten Kohlemeilers Moorburg ab 2025 in großem Stil Öko-Wasserstoff produziert werden. Gifhorn will dabei sein und scheut weder Aufwand noch Kosten.

Nach dem Beschluss des Kreistages vom Juni 2020, das Projekt „wasserstoffbasiertes Energiespeichersystem“ für das Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel umzusetzen, hat der Kreis Ende Oktober 2020 eine Projektskizze als Bewerbung für die Teilnahme an kommunalen Klimaschutz-Modellprojekten beim Bundesumweltministerium eingereicht. Das Ressort soll die nötigen Investitionen fördern, hofft Landrat Andreas Ebel. In einer zweiten Förderbewerbung beim Bundeswirtschaftsministerium ist Gifhorn Partner für Forschungsaufgaben im Rahmen eines Kooperationsprojektes.

Sonnenstrom – zur Hälfte ins Netz, zur Hälfte in den Wasserstoff-Speicher

Konkret geht es um eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Abfallhallen. Die soll jährlich 215.000 Kilowattstunden Strom erzeugen und knapp die Hälfte davon ins normale Stromnetz einspeisen. Die größere Hälfte, rund 115.000 Kilowattstunden sollen zur direkten Eigenstromversorgung genutzt und teilweise in Wasserstoff umgewandelt werden. Die Idee: Damit ließen sich ganzjährig 90 Prozent des Strom- und Wärmebedarfs am Standort decken. „Zusätzlich stünden noch 480 Kilo Wasserstoff zur Verfügung, der sich in Fahrzeugen und Mobilgeräten nutzen lässt“, erklärt die Kreisverwaltung. Faustformel: 480 Kilo Wasserstoff bringen ein Auto rund 48.000 Kilometer weit.

Der Wasserstoff würde also für eine weitgehend klimafreundliche Erzeugung von Strom und Wärme bei der Versorgung des Abfallwirtschaftszentrums eingesetzt werden.

Mehr 1,3 Millionen Euro Investitionen für nochmals höhere Betriebskosten

Rechnet sich das? Nie, räumt der Kreis ein. „Auf Grundlage des heutigen Preisniveaus für Energiekosten fallen mit dem wasserstoffbasierten Energiespeichersystem höhere Betriebskosten von 10.500 Euro pro Jahr an.

Investiert werden müssen vorab 1,32 Millionen Euro. Erhält der Kreis die erhofften Zuschüsse, kommt das Steuergeld aus der Bundeskasse, sonst aus dem Kreisetat. Immerhin entspreche das Projekt „den Zielen des 7. Energieforschungsprogramms des Bundes und den Zielen der Forschungsinitiative ,Gebäude und Quartiere‘ sowie den Förderbedingungen für Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte der Nationalen Klimaschutzinitiative.“

Der Ausgang der Förderanträge ist ungewiss

Das heißt aber erst mal nichts: Während sich die Fertigstellung des Abfallwirtschaftszentrums ohnehin bis Sommer verschiebt, muss der Kreis beim Wasserstoffprojekt das Ergebnis eines Gutachterausschusses abwarten, der die eingereichten Skizzen bewertet.

Landrat Ebel räumt ein: „Der Ausgang ist vollkommen ungewiss.“ Falls die Konzepte zustimmend bewertet werden, folgt der Auftrag der Förderstelle, einen umfangreicheren Förderantrag einzureichen. Ebel: „Ein Förderbescheid kann dann für Herbst 2021 erwartet werden, so dass die Anlage bis Ende 2022 in Betrieb gehen kann.“