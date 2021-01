Feuer in Unterkunft: Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Asylbewerberunterkunft in Ehra-Lessien brannte es vergangenen Freitag. Mittlerweile geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Ehra-Lessien. Nach dem Brand in der Asylbewerberunterkunft in Ehra-Lessien ermittelt die Polizei. Ein 21 Jahre alter Bewohner wird verdächtigt.

Der im Zusammenhang mit dem Brand in der Asylbewerberunterkunft in Lessien bisher vermisste Bewohner wurde gefunden. Nach Angaben der Polizei könnte der 21 Jahre alte Mann für das Feuer verantwortlich sein. Das berichtete am Dienstag Thomas Reuter, Pressesprecher der Polizei.

Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. Einen technischen Defekt können die Brandschutzermittler ausschließen. Das gelte auch für einen politisch motivierten Tathintergrund. Die Frage sei zunächst, ob der Mann fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt habe. Beides sei möglich. Er sei zur Zeit nicht vernehmungsfähig, erklärte der Polizeipressesprecher. Die Ermittlungen werden noch einige Tage in Anspruch nehmen.

112 Feuerwehrleute am Freitagabend im Einsatz

Der Brand ereignete sich am Freitagabend. Gegen 19.25 Uhr wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Brome alarmiert. Zunächst hieß es „Menschenleben in Gefahr“ bei einem Feuer in der Unterkunft für Asylbewerber. In dem Gebäudeteil waren mehrere Bewohner mit Verdacht auf Corona untergebracht.

Der Gemeindebrandmeister Frank Mosel und die Feuerwehr Ehra-Lessien mit Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Dirk Lindenblatt fanden ein stark verrauchtes Gebäude vor. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude unter Atemschutz und mit der Wärmebildkamera. Die vermisste Person wurde jedoch nicht gefunden.

Insgesamt waren 112 Feuerwehrleute im Einsatz, davon 38 unter Atemschutz, vier Rettungswagen und die Schnelleinsatzgruppe mit einem Wagen, ein hauptamtlicher Notarzt und einer von Bereitschaftsdienst.