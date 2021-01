Stadt Gifhorn will Mühlenmuseum bis Ende Juni kaufen

Mit einer geplanten Nettoneuverschuldung von 14,2 Millionen Euro geht die Stadt Gifhorn in die Beratungen für den Haushalt 2021. Bürgermeister Matthias Nerlich stellte das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 88 Millionen Euro am Montag der Öffentlichkeit vor. Die geplanten Investitionen umfassen etwa 19,5 Millionen Euro. Im Anschluss befasste sich damit der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, der im Ratssaal tagte.

Eines der wichtigsten Projekte in diesem Jahr ist der angestrebte Kauf des Gifhorner Mühlenmuseums. 2,5 Millionen Euro sind dafür im Etat vorgesehen. Museumsbesitzer Horst Wrobel hatte der Stadt Anfang Dezember ein Angebot unterbreitet. Die Bindungsfrist endet am 30. Juni. Entgegen der bisherigen Planung, nach der die Stadt den Kauf bis Ende März unter Dach und Fach bringen wollte, gibt es nun eine Änderung im Zeitplan. Die Kaufsumme wird im Haushalt eingeplant, der dann wie vorgesehen im ersten Quartal verabschiedet werden soll. Mit dem Kauf wolle sich die Stadt dann Zeit lassen bis Juni, erklärte Nerlich am Montag. „Wir wollen das Verfahren etwas entschleunigen.“

Qualität vor Geschwindigkeit

Bei so einem wichtigen Projekt müsse die Qualität vor der Geschwindigkeit stehen. „Wir wollen uns in Ruhe mit der Frage des Kaufs beschäftigen“, sagte Nerlich. Zwar hatte es bereits im Dezember fraktionsübergreifend positive Stimmen aus der Politik gegeben, doch mittlerweile muss sich die Verwaltung mit einer Reihe von Fragen zum geplanten Museumskauf auseinandersetzen. SPD-Fraktionsvorsitzender Gunter Wachholz fordert ein zeitnahes Konzept, AfD-Fraktionsvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes hat eine Sondersitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses beantragt, der sich zusammen mit dem Umwelt- und Planungsausschuss mit dem Thema Museumskauf beschäftigen soll.

Ob auch der Glockenpalast und die russische Kirche den Besitzer wechseln, ließ Nerlich offen. Fest stehe jedoch, dass sich an der Summe von 2,5 Millionen Euro nichts ändern werde.

Stadtentwicklung wird Chefsache

Besonders im Fokus hat der Bürgermeister auch die Stadtentwicklung. Nerlich setzt sich ein für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und geht damit noch über die Vorgabe des Rates der Stadt hinaus, der im Dezember beschlossen hatte, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Stadtentwicklung befasst. Nerlich macht das ISEK zur Chefsache, Stadtplaner Oliver Bley wechselt deshalb in den Stab des Bürgermeisters. Ein derartiges Konzept sei Voraussetzung, um Städtebaufördermittel in Anspruch nehmen zu können. „Wir wollen das professionalisieren“, sagte Nerlich.

2,5 Millionen Euro hat die Stadt Gifhorn im Haushalt für den Kauf des Gifhorner Mühlenmuseums eingeplant. Ein endgültiger Beschluss soll bis Ende Juni getroffen werden. Foto: Archiv

Passend zum Thema Stadtentwicklung ist auch die Suche nach einem bestmöglichen Standort für eine neue Grundschule. Dass sie benötigt wird, daran ließ der Bürgermeister keinen Zweifel. Es gehe jetzt darum einen optimalen Standort zu finden. 100.000 Euro sind dafür im Etat vorgesehen. Ein Baubeginn wäre 2023 denkbar.

Sanierung von Schulen wichtig

Ein weiterer Ausgaben-Schwerpunkt ist die Sanierung von Schulen. So wird die Michael-Ende-Schule für drei Millionen Euro saniert. Für die Freiherr-vom Stein-Schule plant die Stadt mit insgesamt sieben Millionen Euro. Die Projekte ziehen sich über die nächsten Jahre hin, im Etat 2021 sind für jede Schule eine Million Euro vorgesehen. Verbessern möchte die Stadt die IT-Ausstattung an Schulen, „da wir davon ausgehen, dass uns das Thema Corona und Homeschooling noch weiter beschäftigt“, so Nerlich. So sollen die Stein-Schule, die Bonhoeffer-Realschule und die Fritz-Reuter-Schule eine bessere Anbindung ans Internet enthalten. Auch will die Stadt einen Medienpädagogen einstellen, der die Schulen bei der Nutzung digitaler Medien unterstützt.

Zurückgewiesen hat Nerlich den Vorwurf, dass die Stadt sich für ihre Investitionen immer mehr verschulde. Er verwies auf den Schuldenabbau in den vergangenen zehn Jahren. Ende 2011 sei die Stadt mit 41 Millionen Euro verschuldet gewesen, Ende vergangenen Jahres lag der Schuldenstand bei 18,5 Millionen.